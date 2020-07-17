В "Энергоатоме" заявили, что готовы напрямую поставлять электроэнергию населению

"Энергоатом" готов напрямую поставлять электроэнергию населению. Об этом вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко заявил во время своего интервью Energy Club.

«Мы можем продавать часть своей электроэнергии населению напрямую, то есть «закрывать» ПСО, выполняя социальную миссию, и самостоятельно торговать на рынке двусторонних договоров, что дало бы нам возможность существенно улучшить финансовое состояние компании», – сказал Галущенко.

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Он отметил, что возложенные на Компанию специальные обязательства (ПСО) являются крайне важными, поскольку дают населению Украины возможность получать электроэнергию по доступным тарифам. Но сам механизм ПСО является непонятным и нелогичным. Ведь сейчас 80% электроэнергии Энергоатома забирает неэффективный трейдер ГП «Гарантированный покупатель» – предприятие, которое само не производит этой электроэнергии и «абсолютно не эффективно осуществляет ее продажу». При этом по состоянию на сегодня ГарПок еще и задолжал Энергоатому уже свыше 7,4 млрд гривен.

«Все должно функционировать таким образом, чтобы с одной стороны мы могли продавать электроэнергию по минимальной цене для населения, а с другой – компания могла бы зарабатывать средства и прогнозируемо развиваться», – подчеркнул Галущенко.

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