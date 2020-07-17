В "Энергоатоме" считают, что их компания могла бы спокойно экспортировать электроэнергию

Во время своего интервью Energy Club вице-президент НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко подчеркнул важность проекта «Энергетический мост «Украина – Европейский Союз».

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«К сожалению, проект «Энергомоста» за 5 лет дошел до финальной стадии, но не к практической реализации. На пути возникло очень много препятствий – как объективных, так и субъективных. Тем не менее я являюсь адептом этого проекта. Считаю, что имея такой потенциал, такие мощности и понимая, что в определенных странах есть дефицит электроэнергии, мы могли бы спокойно ее экспортировать,– сказал Галущенко. – Тем более, что у нас до сих пор есть системы транспортировки, построенные еще в советские времена, которые стоят и не используются в полной мере».

Вице-президент Энергоатома убежден: этот проект должен быть приоритетом для государства, поскольку даже по его технико-экономическому обоснованию (ТЭО) видно, что Энергомост уже за пять лет принесет миллиарды евро поступлений и самой компании, и в госбюджет Украины.

Напомним, идея проекта заключалась в том, чтобы мощности второго энергоблока Хмельницкой АЭС, отсоединив его от единой энергосистемы, направить на экспорт, а за полученные затем средства достроить 3-й и 4-й блоки этой станции.

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