Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила увеличить количество часовых зон и поднять предельные цены (прайс-кэпы) на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в среднем на 4-23%.

Об этом сообщил Илья Сидоров, департамент энергорынка НКРЭКУ, во время онлайн-заседания Комиссии по поводу пересмотра прайс-кэпов, пишет Бизнес Цензор.

По его словам, НКРЭКУ предлагает разделить сутки на несколько часовых зон, в который будут действовать следующие предельные цены для РДН:

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для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) – 3000 грн за МВт-ч;

для часов средней нагрузки (с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00) – 5600 грн за МВт-ч;

для часов повышенной нагрузки (с 08:00 до 11:00) - 6900 грн за МВт-ч;

для часов максимальной нагрузки (с 17:00 до 22:00) - 7500 грн за МВт-час.

Окончательное решение о поднятии прайс-кэпов НКРЭКУ планирует утвердить в ноябре 2023 года, они будут действительны до мая 2024 года.

Сейчас максимальные предельные цены для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) составляют 3000 грн за МВт-ч и для часов (с 07:00 до 19:00) – 5600 грн за МВт-ч; для часов максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) - 7200 грн за МВт-ч.

Последний раз НКРЭКУ пересматривала прайс-кэпы летом этого года, подняв верхние ценовые ограничения на 40-75%.