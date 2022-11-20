Французская Electricite de France SA не успевает выполнить план перезапуска четверти своих атомных станций до середины декабря.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину атомная промышленность Франции отстает в попытках вовремя запустить нерабочие реакторы, чтобы избежать отключений и помочь Европе справиться с потерей российских поставок этой зимой.

Как сообщает Bloomberg, французская Electricite de France SA не успевает выполнить план перезапуска четверти своих атомных станций до середины декабря, отмечая при этом, что последние результаты не выглядят многообещающими, и сетевой оператор RTE предупреждает, что риск дефицита в январе растет.

Как говорится в материале, несмотря на то, что компания привлекла ремонтные бригады из США и Канады, график уже значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.

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Эти проблемы сделают Францию, уязвимой, несмотря на меньшее влияние поставок российского газа, чем в Германии. Потенциальные побочные эффекты от дефицита ядерной энергии во Франции держат операторов электросетей по всему континенту наготове на случай, если второй по величине экономике Европейского Союза понадобится дополнительная электроэнергия.

Война в Украине и удар по энергосистеме:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день, 19 ноября, стало известно о том, что Украина тестирует получение электроэнергии из Европы.

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