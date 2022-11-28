Энергетикам не хватает оборудования для восстановления поврежденных электросетей.

Украинским энергетикам необходимо 5-6 дней, чтобы восстановить стабильность электроснабжения во всей стране и перейти к плановым отключениям. Впрочем, восстанавливать электросети становится труднее после каждой из атак России. Украинцам надо быть готовыми к отсутствию света в течение не только нескольких дней, но и недель.

Как сообщил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук в новом выпуске программы "Аргумент", Украина постепенно исчерпывает запасы оборудования по восстановлению электросетей. Ремонтные работы будут затягиваться.

"Ключевой момент здесь, что не хватает оборудования. То оборудование, которое надо замещать, выводить из строя то разрушенное, которое уже не подлежит восстановлению, его мало, дефицит. В принципе, то оборудование, которое используют в большинстве европейских стран, оно от других производителей. Если его сюда привозить, то его надо подстраивать, переформатировать нашу систему на это оборудование", - пояснил эксперт.

Сейчас Украина собирает остатки с рынка необходимого оборудования. Зарубежное оборудование не всегда подходит.

"Если такие удары будут повторяться по тех объектах, которые уже отремонтированы, то, скорее всего, такой блэкаут продлится дольше - не 5-6 дней, а до двух недель", - сказал эксперт.

Тогда энергетики будут думать, как поддерживать водообеспечение и теплообеспечение украинцев в условиях отсутствия электроснабжения. Прежде всего это касается объектов критической инфраструктуры.

Как отметил Корольчук, местные власти все чаще предлагают украинцам эвакуироваться на некоторое время. По его убеждению, честная позиция - лучший выбор.

Атака России на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. В общем было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Ракеты попали в объекты критической энергетической инфраструктуры в нескольких областях. Сразу после атаки во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор. Кроме того, на трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены. 25 ноября все четыре действующие атомные электростанции Украины снова были подсоединены к энергосистеме.

25 ноября во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии, однако в каждой области в среднем обесточены от 200 до 400 тысяч потребителей. Отечественные производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении.

27 ноября Шмыгаль сообщил, что на конец недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

В ДТЭК "Киевские электросети" накануне заявили, что продолжают применять экстренные отключения в столице, но обещают, что с 26 ноября они продлятся не более 5 часов.

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