На Днепропетровщине ситуация с отключениями чрезвычайно сложная, а во Львове отменены графики, говорит он.

Из-за аварии на энергетических объектах, в частности на подстанциях атомных электростанций, затруднена передача света с запада на восток страны, сообщил главный редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов. В частности из-за этого сложной остается ситуация в Днепре и области.

"Грубо говоря, на западе сейчас есть достаточно энергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС, потому что эту энергию невозможно по проводам передать на юг и восток Украины. Юг и восток сейчас сидят очень без света, потому что не могут его получить из-за технической аварии, а запад - со светом", - отметил Николов.

Это привело к тому, что в частности на Днепропетровщине ситуация с отключениями чрезвычайно сложная, а во Львове отменены графики.

Видео дня

"Но облэнерго вам этого не скажет - потому что это секрет топ-левела. Потому что вчера сам "Энергоатом" запретил вообще говорить о той аварии, назвав слухи российским ипсо", - добавил Николов.

Ситуация по стране выровняется как только энергетики ликвидируют последствия аварии.

"Еще раз напомню. Вот эти отключения, что мы имеем в июле - это в лучшем случае будет оптимистическим сценарием для зимы. Если Путин ничего нового не развалит в энергетике, или само что-то не сломается. Потому что когда в августе отремонтируют все атомные блоки, то ситуация действительно улучшится. И мы действительно пару месяцев будем жить с временными отключениями, а не включениями света. Это будет временно - пока не начнет исчезать солнце с СЭС, и не будет расти потребление из-за похолодания", - подытожил Юрий Николов.