Теплоснабжающим предприятиям-должникам могут перекрыть газ уже с февраля - "Нафтогаз"

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах страны в отопительный период.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщает о риске прекращения с 1 февраля 2020 года газоснабжения 37 производителей тепла в стране, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках механизма возложения специальных обязательств (ПСО).

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Об этом говорится в сообщении государственной компании.

Отмечается, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах Украины в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.

По оперативным данным "Нафтогаза", по состоянию на 23 января таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 миллиона гривень (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года).

В компании напомнили, что, согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января 2020 года.

"Нафтогаз" сообщает, что среди крупнейших должников: компания "ДТЭК Востокэнерго" (город Счастье) – 550,8 миллиона гривень долга, Областной информационно-технический центр (Харьковская область) – 133,8 миллиона гривень, Смелатеплокоммунэнерго (город Смела) – 127,7 миллиона гривень.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.