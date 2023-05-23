По состоянию на 23 мая в магазинах Киева стоимость яблок стартует от 40 гривень за килограмм.

В Украине сейчас оптовые цены на яблоки более чем вдвое превышают прошлогодний уровень. Наиболее стремительно выросли цены на яблоко сорта "Голден Делишез" - почти втрое по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, по уровню оптовых цен среди популярных сортов выделяются "Голден Делишез" и "Фуджи" – их продают в среднем по 20 грн/кг оптом. Аутсайдеры - "Джонаголд" и "Ренет Симиренко", которые продаются по 16 грн/кг в среднем.

"Наиболее стремительно выросли цены на яблоко сорта "Голден Делишез" - почти втрое по сравнению с прошлым годом. Также в более 2,5 раза подорожали сорта яблока "Гала" и "Гренни Смит". А вот "Айдаред" вырос в цене меньше всего – в 2,1 раза. Это свидетельствует о предпочтениях потребителей к разным сортам, а также связано с особенностями хранения различных сортов яблока", – пояснили эксперты.

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Они отметили, что сорт "Голден" очень чувствителен даже к небольшому колебанию температуры воздуха во фруктохранилище, тогда как "Айдаред" гораздо меньше реагирует на эти "встряски". По словам специалистов, поскольку с весны и до осени Украина жила в условиях постоянных террористических атак России на гражданскую инфраструктуру, а именно на систему энергоснабжения страны, то сохранить яблоко в целом было довольно сложно, и отдельные сорта особенно.

"Украинские производители в сезоне 2022/23 вынуждены были спешить с распродажей яблока из хранилищ, потому что не были уверены в возможности сохранения их качества ввиду "героической" борьбы РФ с украинскими трансформаторами. Поскольку украинские трансформаторы одержали победу, то те садоводы, которые решились сохранить яблоко до мая, смогли неплохо заработать", – подчеркнули аналитики.

Они отметили, что в 2022 году цены на яблоко были невысокими и даже начали снижаться к маю, поскольку новые логистические пути еще не были отработаны, а порты Украины были заблокированы российскими агрессорами. Это привело к необходимости распродажи яблока по минимально возможным ценам.

"Также нужно учесть, что в 2022 году многие садоводы упустили возможность провести обработку в садах в весенне-летний период... это негативно сказалось на качестве яблок и ухудшило их сохранность в зимний период", – добавили эксперты.

Цены на яблоки во время войны

В сентябре 2022 года на украинском рынке начал расти спрос на яблоки.

По состоянию на 8 декабря 2022 года начали стремительно снижаться отпускные цены на яблоки и украинские садоводы были готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг.

В январе 2023 года в Украине начали меняться цены на яблоки. По подсчетам аналитиков, только в течение января цена на качественное яблоко в Украине выросла в среднем на 37%.

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