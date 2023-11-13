Фермеры отказываются от экспорта из-за больших затрат на логистику и распродают свои объемы на внутреннем рынке.

С начала ноября в Украине снизилась стоимость самых популярных сортов яблок в среднем на 5-15%.

Об этом заявила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович, добавив, что исключением стали только яблоки премиум качества сорта Голден и Гала, которые прибавили в цене с начала недели 2-3%, сообщает РБК-Украина.

Цена на яблоко "Черный принц" в первых числах ноября составила 18 грн/кг, сейчас она составляет 16,5 грн/кг. Яблоко "Айдаред" продавали по 19 грн, сейчас цена составляет 14 грн/кг, яблоко "Ренет Симиренко" стоило 16,5 грн/кг, сейчас его продают по 13,5 грн/кг.

Видео дня

"Дефицита отечественного яблока точно не будет. Ранее главным потребителем нашего яблока на внешнем рынке была Россия, сегодня большие объемы продукции, которые ранее поглощал рынок страны агрессора остались на украинском рынке, сдерживая рост цен", - сообщила Попович.

Многие фермеры отказываются от экспорта из-за больших затрат на логистику и распродают свои объемы на внутреннем рынке.

Что происходит с ценами на яблоки

В сентябре 2022 года на украинском рынке начал расти спрос на яблоки.

В январе 2023 года в Украине начали меняться цены на яблоки. По подсчетам аналитиков, только в течение января цена на качественное яблоко в Украине выросла в среднем на 37%.

В мае 2023 года в Украине стремительно дорожали яблоки. По состоянию на 23 мая в магазинах Киева стоимость яблок стартовала от 40 гривень за килограмм.

Вас также могут заинтересовать новости: