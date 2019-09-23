В Минагропроде рассказали о ходе посевной озимых культур

Кроме того, аграрии намолотили 43,3 миллиона тонн зерна с площади 10,6 миллиона га, или 70% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 23 сентября засеяли озимыми зерновыми 2 миллиона га, или 30% от прогнозируемой площади посева (7,3 миллиона га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 1,9 миллиона га, или 30% к прогнозу; рожь - на площади 61 тысячи га, или 50% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 84 тысячи га, или 9% к прогнозу.

По данным ведомства, наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборка зерновых. Так, по состоянию на 23 сентября аграрии намолотили 43,3 миллиона тонн зерна с площади 10,8 миллиона га, или 70% к прогнозу.

В частности, кукурузы намолочено 3,6 миллиона тонн с площади 600 тысяч га, или 12% к прогнозу; гречихи - 68 тысяч тонн с площади 51 тысяча га, или 76% к прогнозу; проса - 133 тысячи тонн с площади 71 тысяча га, или 79% к прогнозу.

Кроме того, добавили в Минагропроде, семян подсолнечника намолочено 8,3 миллиона тонн с площади 3,7 миллиона га, или 63% к прогнозу, сои - 1,7 миллиона тонн с площади 742 тысячи га, или 47% к прогнозу. Сахарной свеклы собрано 990 тысяч тонн с площади 22 тысячи га, или 10% к прогнозу.

По данным ведомства, наибольший вал зерна аграрии намолотили в Одесской, Запорожской и Харьковской областях - 3,2 миллиона тонн, а также Днепропетровской - 3 млн тонн и Николаевской - 2,8 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 миллиона тонн.