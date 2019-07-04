Зарплата аграриев с начала года выросла почти на четверть

При этом зарплата в пищевой промышленности в январе-мае увеличилась на 20,9%.

Средняя зарплата штатных сотрудников, занятых в сельском хозяйстве Украины, в январе-мае 2019 года составила 7,989 тысячи гривень, что на 22,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении также сказано, что заработная плата в пищевой промышленности в Украине в январе-мае выросла на 20,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,348 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата аграриев в Украине в 2018 году выросла на четверть - до 7,1 тысячи гривень.