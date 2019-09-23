Социальный эксперимент: в Киеве куча мусора носилась за неряшливыми горожанами (видео)

Акцию провели ко дню Всемирной чистоты.

В Киеве куча мусора оживала, как только пешеходы бросали отходы мимо урны.

Социальный эксперимент с экологической ответственности создала и сняла на камеру украинская компания MacPaw ко дню Всемирной чистоты 21 сентября.

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На костюм Junkman (Человек-мусор) понадобилось 69 пластиковых пакетов, 144 упаковок от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурков и 3 килограмма бумаги.

Компания разработала приложение для очистки электронной почты, но убеждена, что уборку надо выносить за пределы цифрового.

Недавно MacPaw стала инициатором #CleanMyCity challenge, собрав 17 640 килограммов мусора и объединив в уборке города 14 компаний.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазікас приобщился к уборке берегов Днепра в Киеве.