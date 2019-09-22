Эксперт предупредила об опасности повторного использования пластиковых бутылок

Эксперт посоветовала выбирать напитки в стеклянной таре.

ПЭТ-бутылки, в которых обычно продается минеральная или питьевая вода, ни в коем случае нельзя использовать повторно. А лучше сразу выбирать напитки в стеклянной таре.

Читайте такжеВ Сумах открыли мини-завод по очистке промышленных выбросов стоимостью почти 115 миллионов гривен (фото)

Об этом предупредила эксперт по качеству и безопасности продуктов питания, профессор кафедры товароведения Елена Сидоренко, передает «Обозреватель». Она пояснила, что фталаты (опасные канцерогены) и другие химические вещества из ПЭТ-тары очень легко переходят в воду.

"От повторного использования (пластиковых бутылок и бутылей. – Ред.) категорически надо отказаться. Там происходят механические повреждения, нарушается химически инертное покрытие, которое защищает от перехода химических веществ (в напиток. – ред.)", – подчеркнула Сидоренко.

Кроме того, добавила она, такая тара больше не является абсолютно герметичной.

"Тут вы уже получите весь спектр химических веществ, которые есть в таре – они прекрасно переходят в воду", – пояснила эксперт.

По словам Сидоренко, при соблюдении всех условий хранения и транспортировки (в частности, температурного режима) и одноразового использования ПЭТ-бутылки условно безопасные. Но соблюдались ли эти условия – узнать почти невозможно.

Поэтому по возможности она посоветовала выбирать напитки в стеклянной таре.