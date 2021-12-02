В последнем деле жертвой стала жена сержанта полиции, у которой под дулом пистолета угнали внедорожник.

Полиция Чикаго задержала 11-летнего мальчика в связи с серией угонов машин.

Ребенка подозревают в краже авто с отягчающими обстоятельствами, пишет Chicago Tribune.

"Позвольте мне повторить это еще раз. ... Наша оперативная группа арестовала 11-летнего мальчика за угон авто. ... К сожалению, этого 11-летнего мальчика уже арестовывали, и в нашем городе он считается знатным угонщиком", - рассказал на пресс-конференции суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун.

Читайте такжеЖитель дома завесил подъезд отрубленными головами (видео)По данным правоохранителей, мальчика задержали после угона, случившегося 14 ноября. Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что жертвой стала жена сержанта полиции Чикаго, у которой под дулом пистолета угнали внедорожник BMW 2021 года, пишет WLS-TV.

Также ведется расследование на предмет причастности 11-летнего подозреваемого к нескольким другим недавним угонам автомобилей в городе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Швейцарии мальчик пытался расплатиться игрушечными деньгами и попал в базу полиции. В Киеве 12-летнему мальчику принесли повестку в армию. А в США мэром города стал семимесячный малыш.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова