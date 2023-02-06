В то же время эксперт уверен, что если россияне решатся на наступление, им не поздоровится.

Российские оккупационные войска находятся в стратегической ловушке и не знают, как из нее выйти.

Военный эксперт Петр Черник в эфире телеканала "Эспрессо" пояснил, что президент РФ Владимир Путин хочет каким-то образом "зацементировать" линию разграничения. На это он не пожалеет никакой своей живой силы.

"Россияне очень любят символизм. На Востоке происходят классические пехотные волны, там колоссальные показатели по уничтожению личного состава противника. За январь россияне потеряли в живой силе 21 тыс. - это больше, чем за всю войну в Афганистане. Они могут бросить на убой часть личного состава и по северной линии", - добавил Черник.

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По его словам, Путин уверен, что может на поле боя добиться какого-то переговорного процесса с Украиной. В то же время эксперт уверен, что если россияне решатся на наступление, им не поздоровится.

"Начиная от Угледара, а особенно в Северска, Бахмутской дуге происходят штурмовые действия врага. Штурмовые действия и являются разновидностью наступления. То есть на восточном плацдарме противник осуществляет оперативное давление на наши позиции. Если говорить о возможном наступлении в сторону столицы, то в части средств россияне имеют огромные проблемы. На севере построена украинская линия Маннергейма", - отметил Черник.

Война в Украине: новое наступление россиян

Украинские разведчики считают, что российские войска пойдут в наступление только на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Financial Times сообщило, что украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может произойти в течение 10 дней.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в рамках своего возможного наступления оккупанты могут применить гибридную тактику.

"Паника, страх и снова паника. А также масштабные внутренние информационные конфликты. Именно на это делают ставку россияне в рамках интенсификации гибридного компонента войны", - пояснил он.

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