Озадаченные пользователи предполагали, что Таран имел в виду "фальстарт", но ошибся и написал "фальцет".

Министр обороны Андрей Таран назвал слухи о своей отставке "фальцетом". Заявление главы МО несколько раз редактировали, а потом вообще удалили.

Об этом пишет Страна.

"Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". А пока – фальцет",- говорилось в первом сообщении.

В ответ озадаченные пользователи начали предполагать, что Таран имел в виду "фальстарт", но ошибся и написал "фальцет". Тогда пресс-служба отреагировала заявление, добавив "справку" - объяснение значения слова "фальцет".

Однако музыкальная терминология комментаторов не убедила. После шквала шуток сообщение еще раз отредактировали, заменив "фальцет" на "фальстарт". Вскоре пресс-служба сообщение вообще удалила.

Слухи об отставке Тарана

23 декабря ряд украинских СМИ писали, что профильный комитет Рады выразил Тарану недоверие и направил соответствующее письмо президенту Владимиру Зеленскому. Однако в самом комитете позже информацию опровергли: мол, замечания к работе министра есть, но все решается в рабочем порядке.

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Автор: УНИАН