Существует несколько способов приготовить рагу и далеко не всегда в составе будут только овощи

Кулинары считают, что рагу - это даже не название блюда, а технология. Во время процесса важно правильно закладывать ингредиенты и соблюдать очередность, учитывая время приготовления каждой составляющей.

Ранее мы рассказывали, как приготовить зразы с грибами, а сегодня поделимся простыми рецептами рагу.

Рецепт рагу с мясом

свинина - 0.5;

картофель - 1 кг;

кабачки - 1 шт;

перец болгарский - 3 шт;

перец жгучий (по желанию) - 1 шт;

томаты - 4 шт;

морковь - 2 шт;

лук репчатый - 3 шт;

чеснок - 5 зубчиков;

укроп, петрушка;

томатная паста - 5 ст. л;

масло растительное;

кориандр молотый;

соль, перец черный молотый;

лавровый лист.

Свинину промыть и нарезать кусочками. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить свинину до появления румяной корочки. Лук и морковь очистить, лук нарезать кубиками, а морковь - пластинами. Добавить овощи к мясу на сковороду, перемешать и обжаривать до мягкости овощей - около 5-7 минут.

Читайте такжеПростые блюда из кабачков в духовке и не только: 4 аппетитных осенних рецептаКабачок нарезать кубиками, переложить в емкость, в которой будете готовить рагу. Картофель и помидоры измельчить так же, добавить к кабачкам. Овощи перемешать. Перец промыть, удалить семена и нарезать овощ кубиками. Чеснок измельчить пластинами. Переложить овощи в сковороду, обжаривать две минуты. Добавить томатную пасту, перемешать, накрыть крышкой и тушить несколько минут.

Переложить содержимое сковороды в емкость для приготовления рагу к остальным овощам. Посолить, поперчить, всыпать лавровый лист, влить два стакана воды. Накрыть крышкой, увеличить огонь, подождать, пока масса закипит. Уменьшить огонь и тушить рагу 30-40 минут, пока соус не загустеет. В конце нарезать укроп и петрушку, добавить в блюдо. Перемешать, протушить несколько минут и выключить огонь.

Овощное рагу - рецепт с курицей

филе куриное - 250 гр;

масло растительное - 50 гр;

лук репчатый - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

морковь - 1 шт;

перец болгарский - 1 шт;

кабачки - 1 шт;

картофель - 2 шт;

кетчуп или томатная паста - 100-150 гр;

зеленый лук - 3-4 пера;

кориандр - 0.5 - 1 ч.л;

черный перец, соль - по вкусу.

Куриное филе промыть, нарезать кусочками. Лук, морковь, кабачок, картофель и перец очистить, нарезать кубиками. Зелень промыть, мелко нашинковать. Разогреть на сковороде растительное масло, обжарить мясо до золотистой корочки. Добавить картофель и лук, жарить еще 2 минуты.

Переложить остальные овощи, добавить кетчуп или томатную пасту, накрыть крышкой и тушить 10 минут. Очистить чеснок, мелко нашинковать. Добавить в рагу, засыпать мелко нарезанную зелень и специи, перемешать и подавать к столу.

Овощное рагу с шампиньонами

кабачки - 1 шт;

баклажан - 1 шт;

шампиньоны - 260 гр;

перец сладкий - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

зеленый лук - 3-4 пера;

копченая молотая паприка - 0.5 ч.л;

чеснок сушеный - 1\3 ч.л;

масло подсолнечное;

соль, перец - по вкусу.

Очистить лук, нарезать кубиками, обжарить его на растительном масле до золотистого цвета. Перец промыть, удалить семена, нарезать кубиками, добавить к луку и обжаривать 2 минуты. Как предыдущие овощи, нарезать баклажан и готовить еще 5 минут. Так же поступить с баклажаном.

Шампиньоны промыть, очистить и нарезать пластинами. Добавить к овощам и увеличить огонь. Выпаривать воду из шампиньонов до тех пор, пока она не исчезнет совсем. Рагу посолить, поперчить, всыпать специи. Перемешать, уменьшить огонь и протушить 2-3 минуты. Нарезать лук и добавить к блюду.

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Автор: Кристина Кащавцева