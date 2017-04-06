Ученые ищут добровольцев, которые смогут 2 месяца лежать в кровати

Французские ученые из города Тулуза открыли необычную вакансию. Им нужны добровольцы, которые смогут 2 месяца лежать в кровати. Предлагают хорошую компенсацию, пишет Новое Время.

Для того, чтобы принять участие в программе, возраст кандидата должен быть от 25 до 40 лет, а индекс веса в рамках от 22 до 27.

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Эксперимент проводится для создания состояния организма, близкого к тому, в котором находятся космонавты в невесомости. Испытуемые должны будут 60 дней лежать на кровати под наклоном, чтобы ноги были выше туловища. Кушать и мыться им тоже придется лежа.

Ученые обещают заплатить 16 тысяч евро, но в течении 4-х лет. Подать заявку можно на сайте института.