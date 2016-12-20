В Кропивницком депутат от "Оппоблока" стала обладателем позорной премии "Вата года" (видео)
18:49, 20 декабря 2016Курьёзы
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В Кропивницком определили главного активиста в распространении сепаратистских настроений и вручили ему награду "Вата года".
Антипремия "Вата года": в Кропивницкому определили главного активиста в распространении сепаратистских настроений
Такую награду уже второй раз вручают общественные организации в Кропивницком тем, кто по мнению активистов, распространяет сепаратистские настроения в городе.
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На этот раз в главной номинации победила депутат горсовета от "Оппозиционного блока" Анна Нижникова.
Активисты напомнили, что именно по ее предложению городской совет до сих пор называют Кировоградским.
Представители жюри антипремии принесли в сессионный зал главный приз - куклу в ватнике.
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