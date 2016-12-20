В Кропивницком депутат от "Оппоблока" стала обладателем позорной премии "Вата года" (видео)

18:49, 20 декабря 2016
Курьёзы
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В Кропивницком определили главного активиста в распространении сепаратистских настроений и вручили ему награду "Вата года".

Такую награду уже второй раз вручают общественные организации в Кропивницком тем, кто по мнению активистов, распространяет сепаратистские настроения в городе.

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На этот раз в главной номинации победила депутат горсовета от "Оппозиционного блока" Анна Нижникова.

Активисты напомнили, что именно по ее предложению городской совет до сих пор называют Кировоградским.

Представители жюри антипремии принесли в сессионный зал главный приз - куклу в ватнике.

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Теги: #депутат#вата#премия