Хэллоуин в Белом доме: Барак Обама с супругой станцевали под песню Майкла Джексона (видео)

Президент США Барак Обама вместе с первой Леди Мишель Обамой поздравили американцев с Хэллоуином в Белом доме.

«Мы рады видеть вас всех. Вы все выглядите... жутко или страшно, или так, как вы старались выглядеть», - обратился американский президент к присутствующим.

После поздравлений президентская чета станцевала зажигательный танец под одну из самых известных песен Майкла Джексона «Триллер». После танца, супруги раздавали конфеты и другие сладости гостям белого дома.

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Это последний Хэллоуин Обамы в Белом доме. В этом году завершается второй срок его президентства. Администрация Обамы будет работать до конца 2016 года, независимо от результатов президентских выборов в США.