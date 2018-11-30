Владелица крупнейшей коллекции изделий с божьими коровками хочет установить мировой рекорд (видео)

Коллекционерка говорит, что хочет своими божьими коровками прославить страну.

Самая большая коллекция изделий с божьими коровками - днепрянка готовится официально установить мировой рекорд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАнгличанин установил мировой рекорд скорости на газонокосилке

Надежда Комарова собрала уже 12 с половиной тысяч предметов с насекомыми в точечку и подала заявку в книгу рекордов Гиннеса.

Однако, фиксация мирового рекорда - не простое дело. По правилам всю коллекцию нужно пересчитать публично и сфотографировать каждый оригинальный предмет.

Коллекционерка жалуется: в одиночку ей не справиться. Поэтому надеется на помощь волонтеров.

Никакого вознаграждения за рекорд она не получит. Говорит, что хочет своими божьими коровками прославить страну.