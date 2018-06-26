Нардепа в Раде застукали за интересным занятием: искал своего коллегу в Google (фото)

Депутаты группы "Воля народа" ищут друг друга в Google.

Нардеп от "Воли народа" Александр Супруненко на заседании Рады искал в Google информацию о своем коллеге.

Так, фотограф "Информатора" поймал момент, как народный избранник набирает в поиске имя, фамилию и отчество своего коллеги из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева.

На другом снимке видно, как депутат читает в Википедии биографию парламентского "одногруппника".

Ранее фотограф Богдан Бортаков "поймал" момент, как народный депутат Владимир Литвин лайкает свои сообщения в социальной сети Facebook с "левой" страницы.