Нардепа в Раде застукали за интересным занятием: искал своего коллегу в Google (фото)
19:14, 26 июня 2018Курьёзы
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Депутаты группы "Воля народа" ищут друг друга в Google.
Депутат искал своего коллегу в Google / фото Источник
Нардеп от "Воли народа" Александр Супруненко на заседании Рады искал в Google информацию о своем коллеге.
Так, фотограф "Информатора" поймал момент, как народный избранник набирает в поиске имя, фамилию и отчество своего коллеги из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева.
На другом снимке видно, как депутат читает в Википедии биографию парламентского "одногруппника".
фото Информатор
Ранее фотограф Богдан Бортаков "поймал" момент, как народный депутат Владимир Литвин лайкает свои сообщения в социальной сети Facebook с "левой" страницы.
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