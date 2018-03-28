"Я такая везучая": известная светская львица потеряла в ночном клубе кольцо за два миллиона долларов

Украшение слетело с пальца Пэрис Хилтон во время танцев.

На днях американская светская львица, певица и модель Пэрис Хилтон вместе с женихом Крисом Зилка посетила шумную вечеринку в Майами.

Читайте такжеПэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашян (фото)

37-летняя Пэрис так активно веселилась, что потеряла в ночном клубе помолвочное кольцо, стоимостью два миллиона долларов. Украшение слетело с пальца во время танцев. Такое событие не обошло стороной СМИ и соцсети. Теперь же звезда решила рассказать, что произошло на самом деле.

"Кольцо было настолько тяжелым и большим, что когда я танцевала оно в буквальном смысле слетело у меня с пальца прямиком в ведерко со льдом, которое стояло на столике. Слава Богу, что мой жених нашел кольцо до того, как его нашел кто то другой и скорее всего вряд ли вернул бы его мне. Я такая везучая!", - написала Пэрис на своей странице в Twitter.