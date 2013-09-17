Еще одна «больница будущего»

К концу августа, а, точнее, 28 числа, в Украине должен был открыться первый в стране инфекционный стационар европейского уровня – большая новая больница с дорогим современным оборудованием и всеми необходимыми санитарными условиями для лечения больных вирусными гепатитами, нейроинфекциями и СПИДом. Новое здание на Амосова, 5, экстренно достроенное за 53 миллиона гривен, выделенных правительством, должно было принять пациентов и врачей Клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины, которая раньше находилась на территории Киево-Печерской Лавры и была фактически изгнана оттуда сострадательными чиновниками от церкви.

К началу последнего месяца лета в новой больнице необходимо было только установить лифты и закончить фасадные работы. Исполняющий на тот момент обязанности президента Академии медицинских наук Валерий Запорожан и новый директор клиники Громашевского Константин Легеза радостно рапортовали о том, что работать по новому адресу стационар начнет даже раньше установленного срока, а все врачи и пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, будут оперативно перевезены с Лаврской на Амосова.

В итоге, то, что могло закончиться, как победа отечественной медицины и пример эффективности Кабинета министров, лично вмешавшегося в проблему инфекционной больницы, превратилось в ложь и преступную безответственность. Из старой больницы пациентов выселили, а в новую – не заселили. Застройщику на завершающем этапе традиционно задержали финансирование плюс помещали затянувшиеся дожди. Отставание от графика работ составило около трех недель, но, главная помеха обнаружилась в другом – по словам Валерия Запорожана и президента АМНУ Андрея Сердюка, «выяснилось», что клочок земли, на котором размещена больница, «почему-то оказался в частной собственности». Следовательно, сдать больницу в эксплуатацию нельзя – нет акта на землю. Когда он будет получен – пока не ясно. При этом высшие умы отечественной медицинской науки отказываются быть уличенными во лжи: «Вы что?! Не говорите такого! Мы никого не обманывали! Но это ведь уже не от нас зависит!». Зависит, по их словам, теперь от Киевсовета.

Обманутые больные и врачи, ранее настаивавшие, что освободят клинику на Лаврской только после сертификации здания на Амосова, утверждают, что еще в начале года Кабинет министров Украины поручил АМНУ решить вопрос с получением землеотвода на нужный участок земли. Почему в Академии не успели уладить эти вопросы с тогда еще работавшим Киевсоветом – непонятно. Важно другое – тысячам украинцев, которые ехали со всей страны в клинику института Громашевского, чтобы спастись, больше некуда идти.

Пациентов просто разбрасывают по трем столичным больницам. Для отделения нейроинфекции, а также интенсивной терапии и детоксикации экстренно сертифицировали больницу на улице Галицкой – в здании с проблемной канализацией, грибком, слишком узкими корридорами и палатами для интенсивной терапии, которое АМНУ взяла на три года в аренду и слегка отремонтировала на миллионы бюджетных гривен.

«Гепатитчики» и больные СПИДом, опасаясь, что их теперь просто «пришьют» к какой-то столичной больнице (точнее, ее крохотному отделению), оккупировали опустевшее здание на Лаврской и отказываются уходить оттуда, пока не будет сдана новая обещанная больница. Считают, что только таким образом могут быть услышаны и повлиять на ситуацию.

Новая сессия Киевсовета открывается в октябре. Если АМНУ в силу еще каких-то труднообъяснимых причин не сможет получить землеотвод, а застройщик, в таком случае, не сможет сдать объект в эксплуатацию (а, значит, врачи не смогут открыть клинику) – то вскоре страна получит еще одну «самую лучшую в Украине» больницу, очередную «больницу будущего». Напомню, первой была «самая современная детская».