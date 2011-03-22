На монеты из фонтана купили два аккордеона

На деньги, которые черкащане на протяжении двух лет набросали в светомузыкальный фонтан в центре города, были приобретены два аккордеона для черкасских музыкальных школ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор коммунального предприятия "Дирекция парков" Александр РАДУЦКИЙ.

По его словам, монеты из фонтана достает КП "Черкассыводоканал", которое его обслуживает. “Набросанной в фонтан за два года черкащанами и гостями города денежной мелочи хватило на два аккордеона”, - сказал он.

Светомузыкальный фонтан был открыт в Черкассах в сквере за облсоветом осенью 2008 года. Тогда же мэрия пообещала, что деньги, которые жители и гости города будут бросать в воду, будут тратить на приобретение инструментов для музыкальных школ города.