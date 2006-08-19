Детские шалости закончились реанимацией

Вчера около 12.30 в с.Збора Калушского района Ивано-Франковской области дети нагревали на огне индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8), в результате чего он разорвался.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате трое детей (один ребенок - 1992 г.р. и двое - 1993 г.р.) получили около 12% термических ожогов лица и рук. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в реанимационное отделение ожогового центра Ивано-Франковской областной клинической больницы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области.