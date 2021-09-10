Получателей Антинобеля объявляли в 10 различных номинациях.

В одном из самых престижных вузов мира - Гарвардском университете - состоялось объявление и вручение главной научной антинаграды мира - 31-ей Шнобелевской премии.

Лауреатов объявили во время онлайн-церемонии, которую транслировали в YouTube.

Победителей в этой шуточной премии традиционно объявляли в нескольких номинациях.

Биология

Награду получила шведская учена за анализ кошачьего "общения" с человеком, в том числе мурлыканья, мяуканья, шипения и рычания.

Экология

Испанские и иранские ученые победили за генетический анализ и определение различных видов бактерий в жевательной резинке на тротуарах разных стран.

Химия

Читайте такжеАссанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мираГруппа ученых из Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Греции, Кипра и Австрии была удостоена Шнобеля за коллективное исследование воздуха в кинотеатрах на предмет зависимости от количества сцен насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики на экране.

Экономика

Профессора из Франции наградили за открытие взаимосвязи между уровнем ожирения у политиков показателями коррупции в их странах.

Медицина

Четырех ученых из Германии, Турции, Великобритании отметили за доказательство противоотечного эффекта от сексуальных оргазмов для улучшения носового дыхания.

Премия мира

Трое американских ученых получили награду за проверку гипотезы, что мужчины отращивали бороды для смягчения силы ударов по лицу.

Физика

Группа исследователей из Нидерландов, Италии, Тайваня и США - за эксперименты, целью которых было выяснить, почему пешеходы постоянно не сталкиваются с другими пешеходами

Приз "Кинетика"

Ученых из Японии, Швейцарии и Италии отметили как раз за исследования на тему, почему одни пешеходы иногда сталкиваются с другими.

Энтомология

Четверо американских ученых стали лауреатами за разработку "нового метода борьбы с тараканами на подводных лодках".

Транспорт

Награду получили 13 исследователей из Намибии, ЮАР, Танзании, Зимбабве, Великобритании, США и Бразилии за экспериментальное определение безопасности транспортировки носорога по воздуху в перевернутом виде.

Напомним, что в прошлом году лауреатами Шнобелевской премии по медицине стали президенты России, США, Беларуси и еще шести стран за оспаривание призывов медиков во время пандемии коронавируса.

Автор: Станислав Кожемякин