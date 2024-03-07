Известно, что во время обращения президент США Джо Байден планирует призвать республиканцев проголосовать за помощь для Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что первая леди Украины Елена Зеленская была приглашена на обращение президента США Джо Байдена к республиканцам Палаты представителей, однако не смогла присутствовать.

"Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала - она действительно получила от нас приглашение. Мы знаем, что это получит подавляющую поддержку. Мы не можем позволить политике стать на пути нашей национальной безопасности", - отметила она во время брифинга.

По ее словам, во время обращения Байден хочет убедить республиканцев поставить наконец-то украинский вопрос на голосование.

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Визит Зеленской в США: что известно

Вчера газета The Washington Post сообщила, что Елена Зеленская отказалась лететь в США по случаю обращения Байдена из-за того, что ее планировали посадить возле жены покойного российского оппозиционера Юлии Навальной или чтобы не портить отношения с республиканцами, показывая хорошие отношения с супругами Байдена. В то же время по словам представительницы первой леди Украины Татьяны Гайдученко, причиной отказа является плотный график.

В ОП также подтвердили, что Зеленская отклонила приглашение в США из-за "наложения графиков".

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", - отметили в ОП.

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