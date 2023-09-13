Согласно новой программе, чиновники будут расследовать сообщения об использовании иностранными правительствами оружия американского производства против мирных жителей.

Администрация Байдена создала новую систему реагирования на инциденты, в которых иностранные силы подозреваются в использовании оружия американского производства для атаки на мирных жителей. Это первая в своем роде инициатива, направленная на то, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы в результате экспорта оружия США и военных операций по всему миру.

Издание The Washington Post пишет, что 23 августа Государственный департамент США направил телеграмму иностранным посольствам и консульствам, в которой объявили о новом "Руководстве по реагированию на инциденты с причинением вреда гражданскому населению", в соответствии с которым официальные лица будут расследовать сообщения о причинении вреда гражданскому населению правительствами стран-партнеров, подозреваемых в использовании американского оружия, и рекомендовать действия, которые могут включая приостановку продажи оружия.

Этот процесс, который представляет собой первую официальную систему мониторинга и потенциального наказания за сообщения о злоупотреблениях с участием иностранных сил и оружия американского происхождения, происходит в тот момент, когда США стремятся перевернуть страницу двух десятилетий инцидентов с побочным ущербом гражданскому населению в рамках противоповстанческих операций США и их партнеров.

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Это отражает развивающуюся инициативу Министерства обороны по предотвращению и расследованию гибели мирных жителей из-за действий американских вооруженных сил с целью предотвращения таких инцидентов, как авиаудар 2017 года, в результате которого непреднамеренно погибло более 100 мирных жителей в Ираке, и взрыв 2021 года, в результате которого по ошибке был атакован сотрудник американского военного ведомства.

Новая инициатива, которую возглавит Госдепартамент, но с привлечением сотрудников Пентагона, разведывательного сообщества и других агентств, будет рассматривать предполагаемые инциденты, связанные с оружием американского производства, находящимся в руках правительств стран-партнеров по всему миру.

"Это не только правильно с моральной точки зрения", — сказала Мира Резник, высокопоставленный сотрудник Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента. "Для национальной безопасности США будет более эффективно, если наши партнеры будут использовать эти предметы ответственно".

Продажа оружия за границу — надежный инструмент влияния на иностранные государства и средство улучшения способности этих стран действовать бок о бок с США. Они также являются благом для американской оборонной промышленности. По данным Форума по торговле оружием, который отслеживает продажи вооружения, еще в 2023 году администрация Байдена уведомила Конгресс о планах продажи оружия за рубежом на сумму 81 миллиард долларов.

Американское вооружение время от времени попадало в руки противников или торговцев оружием или использовалось способами, которые возмущали чиновников в Вашингтоне. В Йемене коалиция под руководством Саудовской Аравии применила американские бомбы для смертоносных ударов по гражданским объектам, что привело к приостановке продажи некоторых видов оружия Эр-Рияду. Защитники приветствовали новую инициативу, но заявили, что она должна быть подкреплена ресурсами и готовностью дать отпор иностранным партнерам.

"Соединенные Штаты явно заинтересованы в том, чтобы знать, какой вред наносят гражданским лицам продажи оружия и помощь в обеспечении безопасности", — заявила Николь Виддерсхайм, заместитель вашингтонского директора Human Rights Watch.

Президент Байден пообещал поставить права человека и демократию в основу своей внешней политики, но официальные лица говорят, что, учитывая геополитические реалии, приходится иметь дело со странами, которые вызывают беспокойство из-за политики в отношении своих граждан. Хотя администрация опирается на некоторых проблемных партнеров, она углубляет связи с другими странами из-за таких проблем, как снижение мировых цен на нефть, сдерживание Ирана или налаживание связей со странами, которые могут присоединиться к коалиции, для поддержки Украины.

В соответствии с новой системой должностные лица будут изучать и пытаться подтвердить заявления о злоупотреблениях, поступающие от дипломатических и разведывательных каналов, ООН, СМИ или групп гражданского общества.

В своей телеграмме Госдепартамент поручил посольствам США активно отслеживать и сообщать о предполагаемых случаях причинения вреда гражданскому населению с использованием оружия американского производства в их странах.

Как только заявление будет подтверждено, чиновники будут рекомендовать действия руководителям департаментов – а в некоторых случаях и заместителю госсекретаря – которые могут решить усилить обучение или образование, сократить будущие продажи оружия или санкционировать дипломатический ответ. По словам чиновников, какие меры будут предприняты, может зависеть от того, как иностранное правительство отреагировало на инцидент, причинивший вред гражданскому населению.

Кристофер Ле Мон, высокопоставленный чиновник Бюро демократии, прав и труда Госдепартамента, заявил, что руководящие принципы формализуют деятельность, которая ранее осуществлялась единоразово, создавая систематизированный процесс, который "не зависит от рабочей нагрузки, пропускной способности или политической воли расследовать инциденты".

Эти руководящие принципы появились через несколько месяцев после одобрения Байденом новой системы продажи вооружений, которая направлена на повышение уровня прав человека как фактора, определяющего, с какими странами Вашингтон будет вести дела.

Официальные лица заявили, что новые процедуры под руководством Госдепартамента направлены на заполнение пробелов в существующих гарантиях. В отличие от правил, известных как "мониторинг конечного использования", которые направлены на защиту американских технологий и гарантируют, что оружие, закупленное или полученное от США, не попадет в руки врага, новая система будет явно рассматривать их оперативное использование иностранными правительствами. .

В отличие от системы, которая проверяет иностранные силы с целью гарантировать, что подразделения, виновные в "серьезных нарушениях" прав человека, не пройдут финансируемую США подготовку или обучение, новые правила предусматривают рассмотрение конкретных инцидентов. Они также будут документировать злоупотребления, не соответствующие стандарту "серьезных нарушений".

Энни Шил, директор американского Центра помощи гражданам в конфликтах, назвала новую систему "важным шагом" в мониторинге того, когда и где оружие американского производства наносит вред гражданскому населению. "Конечно, его влияние будет зависеть от деталей реализации", — сказала она.

Программа реализуется по мере того, как законодатели призывают ужесточить контроль за продажей американского оружия.

Законопроект, внесенный сенатором Робертом Менендесом, председателем сенатского комитета по международным отношениям, и членом палаты представителей Грегори Миксом, высокопоставленным членом комитета по иностранным делам Палаты представителей, предусматривает, что новые процедуры не могут быть отменены будущей администрацией, наряду с принятием других мер по приоритизации проблем с правами при продаже оружия.

Менендес заявил, что США на протяжении десятилетий были "ведущим голосом" в области прав человека. "В то же время страна лидирует в мире по продажам оружия", — сказал он. "Поэтому США несут ответственность за то, чтобы продажа их оружия не приводила к проливанию крови невинных людей в результате злонамеренного использования".

Чиновники заявили, что результаты расследований предполагаемых злоупотреблений будут влиять на решения о будущих продажах оружия. Но пока не ясно, какое финансирование и персонал получит эта инициатива, или как часто руководители Госдепартамента будут решать приостановить или остановить продажи странам, силы которых использовали американское оружие против гражданского населения.

"Дело не в том, что каждый инцидент требует немедленного прекращения всех поставок оружия", — сказал Ле Мон. "Во многих случаях лучшим способом смягчить будущие инциденты, причиняющие вред гражданскому населению, будет большее, а не меньшее участие".

Официальные лица отказались сообщить, будут ли в рамках новой системы рассматриваться недавние сообщения о злоупотреблениях в отношении мигрантов со стороны саудовских правительственных сил, которые могли использовать оборудование американского происхождения. Представители Госдепартамента заявили, что они не планируют регулярно публиковать информацию о расследованиях или давать рекомендации в соответствии с руководящими принципами, которые не будут иметь обратной силы.

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Так, 6 сентября Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи на сумму 175 миллионов долларов, в который вошли 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков "Абрамс".

Одно из условий, которые выдвинули в Вашингтоне, - использовать американское оружие исключительно для освобождения украинских территорий, а не для атаки по территории России.

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