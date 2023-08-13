Обозреватель высказался о возвращении "вагнеровцев" в зону боевых действий.

Вбросы о выводе наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси делаются для того, чтобы снизить бдительность в приграничной зоне для упрощения диверсионной деятельности боевикам.

"Вроде и не понятно, почему сейчас так сильно форсируют тему с неким выводом ЧВК "Вагнер" из Беларуси, а на самом деле все просто - для снижения бдительности граничащих с РБ стран. Дело в том, что слишком много шума было после появления "вагнеров", и безопасность на границе с РБ возросла", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт выразил сомнение, что "вагнеровцев" выведут в Россию или же вернут в зону боевых действий в Украину.

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"Никаких признаков вывода "вагнеров" из РБ не наблюдается, а как раз наоборот - лагерь расширяют, с учений не вылазят… Лагерь, в котором сейчас чуть более 5 тысяч личного состава и который может разместить 8 тысяч, расширяется для размещения более этих 8 тысяч… Что же до возвращения в зону БД, то пока этого не предвидится. ЧВК "Вагнер" заменили в зоне БД другим мясом, например, БАРСами, Шторм-Z, ТрВ и прочими ЧВК типа "Факел", "Пламя", "Редут", "Патриот" и т.д.".

ЧВК "Вагнер" может вернуться в РФ - что сообщалось

Ранее в ISW сделали вывод, что боевики ЧВК "Вагнера" могут уехать из Беларуси обратно в Россию. Вероятное начало этого процесса может свидетельствовать о нарушении договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным.

Как сообщается в отчете института, неназванный источник в российском правительстве утверждает, что боевики ЧВК проводят первый этап вывода из Беларуси. Сейчас они якобы перебрасывают от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Второй этап должен начаться после 13 августа.

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