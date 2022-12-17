США считают, что России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны.

В США считают, что санкции уже повлияли на российскую экономику и потому Кремль испытывает недостаток средств на ведение войны.

"Мы считаем, что Россия потратила более $80 млрд только в первые месяцы этой войны. И, в дополнение, можно видеть сокращение в бюджете. Они недавно потеряли свой самый ценный ресурс - возможно до 900 тысяч россиян выехали из страны из-за мобилизации, санкций и войны", - отметил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен.

По его словам, из $630 млрд российских средств на банковских счетах, $300 млрд заморожены и Россия тратит остальные.

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Также США считают, что России гораздо труднее производить внутри страны все необходимое для ведения войны, как и импортировать эту продукцию - по состоянию на сентябрь импорт полупроводников упал на 70%.

Вашингтон считает, что в ближайшие годы экономика РФ сократится минимум на 16%, а к 2030 году - на 20%.

Санкции против России: подробности

15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры против одного из богатейших российских олигархов Владимира Потанина, близкого соратника президента Российской Федерации Владимира Путина.

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