Агентство внутренней безопасности Польши совместно с полицией задержали граждан России, которые распространяли пропагандистские материалы о ЧВК "Вагнер".

В Польше задержала двух россиян за распространение пропаганды ЧВК "Вагнера" и обвинили их в шпионаже.

В последние недели власти Польши и стран Балтии предупредили о растущей угрозе безопасности со стороны авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко, который принимает у себя российских наемников из группы Вагнера, пишет Bloomberg.

Двое россиян распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве, заявил в понедельник министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в своем посте в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Он не уточнил детали.

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У Алексея Т. и Андрея Г. было более 3000 пропагандистских материалов о ЧВК, которые были им переданы в Москве. Как сообщается в коммюнике, "в общей сложности они должны были получить до 500 000 рублей (около 20 000 злотых) для выполнения поставленных задач и вылететь из Польши 12 августа".

Пропаганда ЧВК "Вагнер" в Польше - подробности

В Кракове (Польша) появились странные наклейки с символикой российской террористической организации ЧВК "Вагнер". На них размещены контактные данные ЧВК. Наклейки с логотипом российской ЧВК содержат призыв к вербовке и QR-код с более подробной информацией на сайте "Вагнера".

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