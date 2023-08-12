На них указан QR-код, ведущий на страницу для потенциальных кандидатов на вступление в ЧВК.

В Кракове (Польша) появились странные наклейки с символикой российской террористической организации ЧВК "Вагнер". На них размещены контактные данные ЧВК.

Как сообщает Ukrayina.pl, Наклейки с логотипом российской ЧВК содержат призыв к вербовке и QR-код с более подробной информацией на сайте "Вагнера". Делом уже занялась полиция.

"Ранее подобные наклейки появились в России, чтобы призвать россиян воевать на Донбассе. На этот раз они появились в Кракове. Нет гарантии, что страница, на которую ведет QR-код, настоящая", – заявил депутат краковского городского совета Лукаш Вантух.

Для вступления в "Вагнер" просят удалить свои профили в соцсетях, документ от стоматолога, подтверждающий здоровье ротовой полости, а также рентген грудной клетки. Возрастная категория - от 24 до 50 лет.

Журналист-расследователь и эксперт по безопасности одной из компаний Роман Осица отметил, что эти наклейки, вероятно, - элемент российской пропагандистской войны по запугиванию поляков.

"В течение многих недель "вагнеровцы" пытались убедить нас, что они уже в Польше. В сети есть контент, который должен производить такое впечатление. Россияне хотят посеять в нас панику и страх. Не исключено, что кто-то в Польше хочет выследить или поймать тех, кто готов сотрудничать с Россией", - отметил эксперт.

"Вагнер" угрожает Польше

Ситуация на границе Беларуси и Польши начала обостряться по прибытии на подконтрольную Лукашенко территорию наемников ЧВК "Вагнер" из России. Появилась информация, что "вагнеровцы" имитируют прибытие на границу с Польшей, пытаясь растянуть польские войска.

Недавно польские власти заявили, что наемники ЧВК "Вагнер" пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси. Между тем, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава дополнительно перебросит к границе с Беларусью до 10 тысяч военнослужащих для поддержки сил пограничной службы.

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