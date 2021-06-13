Биньямин Нетаньяху покидает должность премьер-министра после 12 лет у власти.

В воскресенье, 13 июня, парламент Израиля утвердил новый состав коалиционного правительства, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля рекордные пять сроков, пишет BBC.

Новым премьер-министром станет экс-министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. Его правительство сформировано в коалиции с центристской партией и ее лидером Яиром Лапидом.

Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов.

Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью. Прежде всего он поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но вы оба многим пожертвовали во благо государства Израиль", - сказал Беннет, обращась к Нетаньяху и его жене Саре.

Беннет также сказал, что у каждого поколения были и будут свои вызовы, и каждому поколению нужны свои лидеры. По его словам, Нетаньяху сделал очень многое, но сейчас страна столкнулась с невиданным прежде расколом.

"В истории еврейского народа уже были моменты, когда разногласия выходили из-под контроля, что подвергало нас большой угрозе", - напомнил Беннет.

Он отдал должное лидеру партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яиру Лапиду, который собрал новую коалицию и проложил дорогу переменам в стране.

"Он проявил большую национальную ответственность, политическую щедрость и терпение. Без него мы бы здесь сегодня не сидели", - сказал Беннет.

Перед голосованием Нетаньяху тоже взял слово в кнессете. Он назвал Беннета "фейковым правым", но обвинил в предательстве правого политического курса не самого лидера блока "Ямина", а его членов, которые пошли на сделку с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с божьей помощью, мы скоро их скинем", - обратился Нетаньяху к своим избирателям.

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Новая коалиция в Израиле

В новый альянс входят партии, которые имеют большие идеологические разногласия. Коалиция состоит из разных партий - от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), и до левых (Лейбористская партия и "Мерец"), в дополнение к консервативной исламистской партии "Объединенный арабский список" (РААМ).

Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество женщин среди министров - восемь. Хотя у партий мало общего в политическом плане, они едины в своем желании поставить точку в многолетнем правлении Нетаньяху.

Лидеры партий пообещали попытаться работать на основе консенсуса, чтобы устранить разногласия в израильском обществе, при этом следуя собственным идеологиям. В основном они планируют не делать радикальных шагов по международным вопросам и сосредоточиться на внутренних реформах.

Беннет заявил, что его правительство сосредоточится на областях, в которых возможно согласие, таких как экономические вопросы или пандемия коронавируса, избегая при этом более спорных вопросов.

"Никому не придется отказываться от своей идеологии, но всем придется отложить реализацию некоторых из своих мечтаний... Мы сосредоточимся на том, чего можно достичь, а не на спорах о том, чего не можем", - сказал он.

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Автор: Александр Топчий