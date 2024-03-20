Джо Манчин отметил, что нельзя оставлять Киев один на один с врагом.

Сенатор Джо Манчин призвал Конгресс США все же выделить помощь Украине. Он предупредил, что отсутствие помощи может привести к тому, что пострадавшая страна столкнется с "худшим злодеянием в истории".

"Мы не можем позволить Украине пройти через это, если она проживет весну, а мы не поможем Украине, Бог нам в помощь. Это будет самое страшное злодеяние в истории, что мы сделаем, о котором ваши дети или внуки будут читать", - цитирует Манчина издание The Hill.

Высказывания Манчина схожи с комментариями руководства демократов в обеих палатах, поскольку сторонники Киева оказывают давление на Конгресс с целью принятия помощи до праздничных каникул.

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Помощь США для Украины - главные новости

Сенат принял пакет внешней помощи, включающий 60 миллиардов долларов для Украины, в прошлом месяце. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не стал выносить законопроект на обсуждение, заявив, что в нем отсутствуют необходимые положения о границе.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл оказывает давление на Джонсона, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение. Президент Байден и другие иностранные лидеры выступили с аналогичными заявлениями, пока Джонсон и другие законодатели Палаты представителей пытаются предотвратить частичное закрытие правительства, намеченное на пятницу.

Джонсон заявил, что хочет сначала финансировать правительство, а затем сосредоточиться на принятии пакета внешней помощи, который также включает в себя помощь Израилю и Тайваню, а также увеличение финансирования южной границы.

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