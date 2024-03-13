Президент Польши встретился с Байденом и спикером Джонсоном в Вашингтоне.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российский диктатор Владимир Путин нападет на другие государства, если Кремль выиграет войну против Украины. Политик попытался убедить США одобрить пакет помощь Киеву.

"Сегодня Украине нужно убедиться, что Путин не выиграет войну. Мы - народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Он (Путин – УНИАН) будет нападать на другие государства. Вот почему их (россиян – УНИАН) нужно остановить. Они должны быть заблокированы. Они должны быть наказаны", - цитирует Дуду издание Bloomberg.

Комментарии Дуды прозвучали после того, как он вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском посетил Белый дом в критический момент войны в Украине. США, Польша и другие союзники Украины пытаются оказать Киеву дополнительную помощь, поскольку война идет уже третий год, а запасы оружия в стране сокращаются.

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Расходы на НАТО

Визит Дуды в Вашингтон был приурочен к 25-й годовщине членства Польши в НАТО. Польский президент повторил свои призывы к членам Альянса повысить свои обязательства по расходам на оборону. Байден похвалил Польшу за то, что она тратит на оборону почти 4 % от ВВП, что вдвое превышает порог в 2 %, установленный для членов НАТО. Дуда добивался повышения порога до 3%.

В некоторых зарубежных столицах растет беспокойство по поводу будущего военного Альянса и в целом обязательств США перед своими союзниками.

Отвечая на вопрос о том, как он убедит членов НАТО увеличить свои взносы, Дуда привел в пример первоначальное сопротивление открытию переговоров о вступлении Украины в Европейский союз сразу после начала российского вторжения.

"Через два-три месяца они уже говорили совершенно другие вещи", - заявил Дуда.

Помощь Украине – главные новости

Бывший президент Дональд Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, заявил, что во время своего президентства позволит России делать "все, что она захочет" со странами, которые не выполняют обязательств по оборонным расходам альянса. Трамп также критикует помощь США для Украины.

12 марта Белый дом объявил о выделении 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, что стало последней попыткой администрации Байдена добиться помощи в условиях тупика в Конгрессе. Помощь США застопорилась, поскольку республиканцы в Палате представителей используют просьбу Байдена в качестве рычага, чтобы добиться уступок во внутренних спорах по поводу иммиграционной и пограничной политики.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Вашингтон встретился со спикером Палаты представителей республиканцев Майком Джонсоном, и заявил, что подчеркнул представителям и сенаторам США необходимость противостоять угрозе со стороны России.

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