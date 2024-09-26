Представитель ЕС напомнил, что это не первый подобный "выпад".

Новые ядерные угрозы кремлевского правителя Путина не повлияют на позицию Европейского союза по поддержке Украины в войне.

С таким заверением выступил на брифинге представитель Европейского союза Петер Стано, пишет Укринформ. Путин не впервые "ставит" на свой ядерный арсенал, что является продолжением его очень безответственного и неприемлемого поведения, добавил он.

Стано осудил "ядерные азартные игры" Путина, отметив, что тот лишь продемонстрировал всему миру свое истинное лицо. Он добавил, что сейчас европейская сторона хочет привлечь внимание международных партнеров к безумному и безответственному поведению персоны, которая представляет страну-постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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Ядерные угрозы Путина

Напомним, вчера кремлевский правитель провел совещание Совета безопасности по ядерному сдерживанию. Он предлагает изменить подходы к применению ядерных сил.

Согласно его заявлению, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного, могут рассматривать как совместное нападение. Также Москва будет рассматривать возможность применения ядерного оружия в случае "критической угрозы суверенитету РФ и обычным оружием".

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