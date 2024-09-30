Норвегия может возвести забор вдоль части или всей почти 200-километровой границы.

Норвегия по примеру Финляндии планирует построить забор вдоль части или всей 198-километровой границы с Россией. Об этом заявила министр юстиции этой страны Эмили Энгер Мель, сообщает Independent.

Она отметила, что пограничный забор "очень интересен" не только потому, что он может действовать как сдерживающий фактор":

"Он содержит датчики и технологию, которые позволяют выявлять, если люди движутся близко к границе".

По словам министра, в настоящее время правительство Норвегии рассматривает "несколько мер" для усиления безопасности на границе с Россией на севере Арктики, таких как установка ограждения, увеличение количества пограничного персонала или усиление мониторинга. При этом если ситуация с безопасностью ухудшится, норвежское правительство готово закрыть границу на некоторый срок.

Граница скандинавских стран с РФ

Финляндия закрыла границу с Россией после того, как более 1300 мигрантов из третьих стран без надлежащих документов или виз - чрезвычайно большое количество - въехали в страну за три месяца, всего через несколько месяцев после того, как страна стала членом НАТО.

Финские пограничники говорят, что ограждения, оборудованные первоклассным оборудованием для наблюдения, расположенные в основном вокруг пунктов пропуска, необходимы для лучшего мониторинга и контроля за любыми мигрантами, которые пытаются пересечь границу из России.

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