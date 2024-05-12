Президент убежден, что судьба Франции – возглавить Европу, но многие из его идей вызвали разногласия, а его отношения с Путиным и Си не имели эффекта.

На инаугурации Владимира Путина присутствовал посол Франции Пьер Леви в то время, как другие европейские страны проигнорировали это событие. Решение президента Эммануэля Макрона послать Леви на церемонию, когда Франция пытается выглядеть жесткой по отношению к Путину, больше похоже на "двусмысленность, чем на стратегию".

"Никто не оспаривает, что Путин является главой государства и президентом России, поэтому нет причин не поехать на эту церемонию", - сказала Сильви Берманн, предыдущий посол Франции в Москве. "В противном случае нет смысла держать посольство".

Издание The sunday times пишет, что находясь у власти, Макрон применяет деструктивный подход к внешней политике, выдвигая одну инициативу за другой, часто ставя в тупик своих союзников. Его заботит Европа, чье будущее процветание и безопасность, по его мнению, больше не гарантированы в мире, где все больше доминируют США и Китай - особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом в ноябре.

Видео дня

"Макрон хочет быть Черчиллем", - говорит Мишель Яковлефф, французский генерал в отставке. "Я уверен, что он хотел бы войти в историю как человек, который разбудил Европу".

Германия при Олафе Шольце повернулась лицом к самой себе. Британия тоже кажется французам тенью себя прежней.

"То, что раньше было европейским стратегическим треугольником из Германии, Великобритании и Франции, теперь осталось только Францией", - добавил Яковлефф. "В Европе образовался вакуум стратегического мышления, и, заполняя его, Макрон устанавливает правила".

Французский президент, безусловно, не испытывает недостатка в идеях. Но его решения могут вызывать споры: одним из самых противоречивых стало предложение отправки западных войск в Украину. Похоже, что это предложение было вызвано разочарованием от того, что пока Путин угрожает ядерной войной, Запад сдерживает себя и говорит, чего они не будут делать, боясь спровоцировать российского диктатора.

В качестве очередного переворота Макрон недавно предположил, что Франция, которая сейчас является единственной страной ЕС с ядерным оружием, может добавить "европейское измерение" к своим ядерным силам, роль которых до сих пор сводилась к "защите жизненно важных интересов Франции". Пока неясно, что именно это повлечет за собой, хотя Макрон дал понять, что его палец по-прежнему будет лежать на ядерной кнопке.

Такие предложения были неожиданными, ведь еще в первые месяцы войны в Украине Макрон настаивал на том, что Запад должен построить для Путина "пандус на выход" и постараться не унизить его. Выступая с необычным заявлением, он признал, что ему следовало бы больше внимания уделять прошлым предупреждениям ЕС и восточных членов НАТО об угрозе со стороны России. Высказывая свое мнение, Макрон следует давней традиции французских лидеров, убежденных в том, что именно Франции суждено возглавить Европу.

Однако Макрон пошел гораздо дальше своих предшественников - и часто рискует подорвать собственную политику, выставляя ее на суд ничего не подозревающего мира и полагаясь на собственную харизму, чтобы завоевать поддержку, вместо того чтобы сначала достичь согласия в кулуарах.

Визит Си во Францию - главные новости

Впервые за пять лет президент Китая Си Цзиньпин отправился в европейское турне, планируя посетить Францию, Сербию и Венгрию. Остановки, выбранные лидером Китая, вполне объяснимы, ведь Китай хочет нарушить единство НАТО и ЕС. Каждая из трех стран, которые посещает Си, рассматривается как потенциальный рычаг для расшатывания Запада.

При этом Франция преследовала свои цели. Издание Politico писало, что встреча Макрона и Си прошла не очень гладко.

Вас также могут заинтересовать новости: