Он замечает, что президент России Владимир Путин уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что если однажды кто-то вроде главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина или главы Чечни Рамзана Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться. Об этом он сказал во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и средствами массовой информации.

Зеленский отметил, что Украина освободила значительные территории востока и юга страны, а также начала "создание мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского воздушного щита".

Кроме того, добавил он, Украина уже доказала, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить.

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"Мы уничтожили в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии. Путин теперь вынужден унижаться перед такими режимами как в Иране, чтобы получить оружие для продолжения своего террора, террора Украины", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Россия, которая претендовала быть второй армией в мире, "ищет помощи у изгнанников". "И этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто - то вроде Пригожина или, например, Кадырова пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться", - отметил он.

Глава государства добавил, что все остатки российских боеспособных сил - в оккупированных районах Украины, а у тех, кто должен был бы гарантировать безопасность этому режиму в России, нет мотивации реально сражаться за "слабого и неадекватного царя".

Мятеж в России - главное

23 июня Пригожин начал "Марш справедливости" в Москву. На следующий день он заявил о захвате "вагнеровцами" военных объектов в Ростове-на-Дону. Под вечер сообщалось, что "мятежники" якобы дошли почти до окраин Московской области.

Путин обвинил Пригожина в измене. Однако к вечеру, после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко, Пригожин остановил поход своих боевиков на Москву и приказал разворачиваться в полевые лагеря.

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