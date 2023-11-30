22 ноября в Северной Корее заявили, что успешно вывели на орбиту новый "спутник-шпион".

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в четверг отвергла призывы США вернуться к дипломатии и резко отреагировала на осуждение запуска спутника-шпиона Северной Кореей, пообещав больше запусков вопреки запретам ООН.

Как пишет The Washington Times, во время заседания Совета Безопасности ООН в начале этой недели посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала запуск спутника КНДР "безрассудным, незаконным" действием, которое угрожает ее соседям. В то же время она повторила предложение США к диалогу без каких-либо предварительных условий, сказав, что Северная Корея "может выбрать время и тему".

Однако сестра лидера КНДР Ким Йо Чон отвергла инициативу США и пригрозила новыми запусками спутников и другого оружия.

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"Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки дня для переговоров, и поэтому (Северная Корея) никогда не будет сидеть лицом к лицу с США с этой целью", - сказала Ким Йо Чон, подчеркнув, что КНДР "будет продолжать пользоваться суверенными правами, которыми пользуются все государства-члены ООН, достойно, не будучи ограниченной и в будущем".

Несколько резолюций Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее совершать любые запуски с использованием баллистических технологий, таких как взлет спутников и испытания ракет. Но КНДР утверждает, что имеет суверенные права запускать спутники-шпионы и испытательные полеты баллистических ракет, чтобы справиться с тем, что она называет военными угрозами под руководством США.

КНДР запустила спутник-шпион

22 ноября в Северной Корее заявили, что успешно вывели на орбиту новый "спутник-шпион". В тот же день в КНДР утверждали, что Ким Чен Ын видел снимки американских военных объектов на Гуаме. Разведывательные агентства Южной Кореи отмечали, что для запуска спутника Пхеньян получил помощь от Москвы.

Северная Корея недавно заявила, что ее спутник-шпион сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США.

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