Призыв из Пекина прозвучал, когда США и европейские союзники наращивают поставки Украине ракет, танков и другого оружия накануне контрнаступления.

Спецпредставитель Китая Ли Гуэй призвал западных партнеров Украины "прекратить отправку оружия на поле боя" и провести мирные переговоры.

"Китай считает, что чтобы положить конец войне и установить мир, важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только возрастать", - высказал свое мнение китайский дипломат, передает Голос Америки. Ли дал понять, что его недавние поездки не принесли результатов, поэтому Пекин рассматривает возможность будущих поездок.

Напомним, Ли осуществил поездки 15-28 мая в Украину, Россию, Польшу, Францию, Германию и штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе.

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На пресс-конференции в Пекине Ли Гуэй сказал, что Пекин "сделает все", чтобы ослабить напряженность в Украине. При этом дипломат отверг сообщения СМИ о том, что предлагал заморозить конфликт, оставив РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

Издание отметило, что призыв из Пекина прозвучал, когда США и европейские союзники наращивают поставки Украине ракет, танков и другого оружия накануне контрнаступления.

Китай и война в Украине

Украина долгое время требовала от Китая озвучить свою позицию относительно войны, но Пекин отказался критиковать российское вторжение.

А потом Китай неожиданно для всех "выкатил" свой "мирный план" в отношении Укаины, правда китайские старания не оценили ни в Украине ни на Западе.

Весной европейские лидеры совершили ряд визитов в Пекин, чтобы предостеречь китайские власти от намерений помочь Кремлю воевать против Украины.

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