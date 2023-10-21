Путин приехал к Си сдавать Россию, но услышал нечто для себя неожиданное, отметил эксперт.

Во время своего последнего визита в Китай кремлевский диктатор Владимир Путин получил "черную метку", последствиями станет его отставка, заявил российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

"Это совершенно очевидно. Посмотрите, какой вышел Путин от Си Цзиньпиня, он общался с ним три часа. Вышел в таком виде, как будто все три часа над ним совершали сексуальное насилие несколько зэков. Он был абсолютно опущен, потерян. То, что сказал ему Си, для Путина было абсолютной новостью. То есть он не был готов к этому", - сказал он.

По словам оппозиционера, Путин приехал сдавать Россию Китаю, но услышал нечто для себя неожиданное:

"Этот разговор (о сдаче РФ Китаю) идет давно, при участии американцев… И вдруг ему (Путину) вываливают что-то такое, к чему он был не готов. Китайцы все переиграли, как они обычно делают. Путину вручили "черную метку".

"Мы были готовы к тому, что Си пошлет Путина, но не были готовы к тому, что это произойдет сейчас", - добавил Мальцев.

У Си был проект "новый Путин" - мнение

Как заявлял военный эксперт Олег Жданов, настоящий Путин болен и проходит интенсивное лечение, а в Китай к Си Цзиньпину летал один из его двойников:

"Си как куратор РФ… Я так понимаю, что это были смотрины, которые должен был одобрить Си. Проект "новый Путин", вот так, скорее всего, он будет называться".

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