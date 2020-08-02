В Израиле прошли многотысячные протесты против премьер-министра Нетаньяху

Протест начался в субботу вечером и продолжался до утра воскресенья, пока полиция не разогнала демонстрантов, арестовав 12 человек.

В Израиле не утихают протесты с требованием отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает Deutsche Welle, в Иерусалиме вечером в субботу, 1 августа, прошла очередная демонстрация возле резиденции Нетаньяху. В ней приняли участие около 10 тысяч человек. Уже несколько недель протестующие собираются каждую субботу возле официальной резиденции главы правительства и требуют его отставки.

Протест продолжался до утра воскресенья, пока полиция не разогнала протестующих, арестовав 12 человек.

По данным полиции, еще около тысячи человек протестовали накануне возле частной резиденции Нетаньяху в городе Кесария на побережье Средиземного моря. Протесты также прошли в Тель-Авиве и других населенных пунктах. К охране порядка привлекли сотни полицейских, поскольку во время митинга в Тель-Авиве 28 июля на протестовавших напали, очевидно, сторонники правых взглядов.

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Сам Нетаньяху 2 августа назвал «левые» демонстрации против него «инкубаторами коронавируса». По его словам, многие демонстранты не имели защитных масок и не соблюдали дистанцию.

Премьер заверил, что протестующим позволяют даже «парализовать микрорайоны и перекрывать перекрестки».

Демонстранты недовольны, по их мнению, хаотичной политикой Нетаньяху в борьбе с распространением COVID-19 - рестораны, пляжи и спортивные залы сначала были закрыты, затем их открыли, а потом снова закрыли из-за нового роста количества заражений. Уровень безработицы в стране превышает 20 процентов.

Также Нетаньяху обвиняют в коррупции. В мае начались судебные заседания по делу о премьере Израиля, которому предъявлены обвинения во взяточничестве и мошенничестве. Из-за этого многие израильтяне призывают к его отставке. Нетаньяху отвергает все обвинения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле с девятимиллионном населением официально подтвердили более 72,2 тыс. заражений коронавирусом, 527 смертей и более 45,6 тыс. случаев выздоровления.

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