В Штатах до сих пор не принят бюджет на 2024 год.

Американские оборонные предприятия упускают возможность поучаствовать в глобальном военном буме, который привел к росту цен на акции их европейских коллег. Всему виной законодательный "тупик" в Вашингтоне, который создает неопределенность в отношении государственных расходов, пишет Financial Times.

Отмечается, что крупнейшие военные подрядчики Пентагона потеряли большую часть своей прибыли. Акции Lockheed Martin потеряли 10% за последний год, а акции RTX, ранее известной как Raytheon, упали на 9%. Напротив, акции итальянской компании Leonardo подскочили на 91%, а акции немецкой Rheinmetall подскочили на 78%.

"Низкая динамика акций американских групп связана с тем, что расходы Пентагона, как и остального правительства США, заморожены на прошлогоднем уровне, поскольку Конгресс еще не принял бюджет на 2024 год", - говорится в публикации.

Управляющий директор исследовательской группы Capital Alpha Partners Байрон Каллан заявил, что никогда не видел ничего подобного этому хаоса: "В Вашингтоне сейчас действительно очень хаотичная обстановка".

Отмечается, что у законодателей есть меньше месяца (до 22 марта) для принятия оборонного бюджета на 2024 год. Обе палаты Конгресса приняли временный бюджет, который, как ожидается, вскоре подпишет президент Джо Байден, чтобы избежать частичного закрытия правительства.

Ожидается, что Пентагон обнародует свой бюджетный запрос на 2025 год на этой неделе, но в соответствии с временными мерами он не может начать новые программы закупок, а текущие программы замедлятся.

В Пентагоне предупредили, что продолжающиеся усилия по военной модернизации пострадают, если Конгресс не сможет принять законопроект о расходах на оборону.

Когда Конгресс США будет голосовать за военную помощь Украине

Напомним, как ранее писал УНИАН, Палата представителей может проголосовать за выделение помощи Украине до конца марта или уже в апреле.

Сообщалось, что спикер Майк Джонсон имел частные встречи с республиканцами, которые работают над новым двухпартийным пакетом внешней помощи, включающим ограничения на границе с Мексикой.

Он не обязался выносить его на голосование, отметив, что сначала надо завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

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