Группа конгрессменов считает, что спикер вынесет пакет помощи на голосование несмотря на риски.

Палата представителей может проголосовать за выделение помощи Украине до конца марта или уже в апреле, пишет CNN.

Спикер Майк Джонсон имел частные встречи с республиканцами, которые работают над новым двухпартийным пакетом внешней помощи, включающим ограничения на границе с Мексикой. Председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккол "играет ведущую роль" в попытках доработать его, чтобы принять решение до конца этого месяца или в апреле.

Отмечается, что спикер не обязался выносить его на голосование, отметив, что сначала надо завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

Видео дня

"Но как только этот процесс будет завершен к середине марта, республиканские сторонники плана считают, что он позволит вынести его на голосование - даже если он рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса или даже проголосовать за его отстранение от должности спикера", - добавляют журналисты.

Задержка помощи от США: последние новости

Напомним, в октябре прошлого года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, которое предусматривает выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

Его запрос до сих пор не одобрили из-за разногласий между демократами и республиканцами - последние требуют усилить границу Соединенных Штатов Америки, а потом уже рассматривать вопрос помощи другим странам.

В конце февраля Джонсон сказал, что вопрос выделения помощи Украине будут рассматривать только после продолжения финансирования правительства США.

Вас также могут заинтересовать новости: