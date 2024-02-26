Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки.

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны заключило первый прямой контракт с оборонным предприятием из Швеции. Как сообщает пресс-служба ведомства, это произошло во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона.

"Путь в тысячу миль начинается с первого шага. И на этом пути еще много проектов, которые мы должны реализовать в партнерстве с нашими коллегами из FMV для обеспечения насущных потребностей Вооруженных сил Украины, но этот первый шаг является ответственным и самым важным!" – заявила директор агентства Марина Безрукова.

Отмечается, что сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на лучший европейский опыт прозрачности процесса приобретения необходимых изделий за счет использования и воплощения лучших европейских моделей.

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В Минобороны добавили, что согласованный сторонами в начале февраля 2024 года план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает также возможность подключиться к текущим шведским закупкам уже сейчас.

"Опыт нашего сотрудничества по этому первому контракту позволит проложить путь для многих последующих контрактов в ближайшее время и укрепить Вооруженные Силы Украины", – отметил гендиректор FMV Горан Мортенссон.

Оружие для Украины: важные новости

Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских снарядов калибра 155-мм для нужд ВСУ. Отмечается, что страна может иметь сотни тысяч необходимых украинским военным боеприпасов, однако опасается открытой их передачи, чтобы не портить отношения с Москвой.

В то же время в Швеции оппозиция требует передать Украине истребители Gripen. Такое требование прозвучало накануне ратификации Венгрией членства Швеции в НАТО.

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