СМИ: Украинский миллиардер претендует на бункер в центре Лондона

Станция лондонского метро Brompton Road, которая давно уже не используется, была выставлена на продажу правительством Великобритании. Было принято решение продать все относящиеся к ней помещения в рамках политики сокращения расходов. Площади продаются за £100 млн. Станция занимает площадь более 2,5 тыс. кв. м, она расположена недалеко от знаменитого фешенебельного супермаркета Harrods.

Как сообщает Russia Today, сейчас на покупку этого здания в центре британской столицы претендует катарская королевская семья, во владении у которой уже находится здание бывшего посольства США в районе Mayfair и олимпийская деревня, построенная к Играм 2012 года.

Ещё одним потенциальным покупателем является анонимный украинский миллиардер. The Independent сообщает, что украинец может переделать помещение под шикарный особняк.

Есть и ещё один претендент, который хотел бы оставить здание открытым для публики. Это лондонский предприниматель, планирующий переделать один этаж под бар и оранжерею, а остальные помещения сделать доступными для экскурсий.

Со времён Второй мировой войны здание принадлежит министерству обороны Великобритании. Оно было приобретено государством в 1938 году за £22 тыс. Тогда оно стало штаб-квартирой первой противовоздушной дивизии. В здание встроили шахты лифтов, оборудовали аэрожелобами для быстрого сообщения, на одном из столов разместилась огромная карта Англии.