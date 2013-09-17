Аэропорт Рима продаст забытый багаж на аукционе

Это позволит всем желающим купить багаж, забытый туристами в аэропорту за три года (с 2008 по 2011 годы).

Потенциальные покупатели оценивают закрытые чемоданы, пытаясь понять, есть ли внутри ценное содержимое. Кому-то достаются три ноутбука и монитор всего за 75 евро. Аукцион начинается в 10.00 и заканчивается в 16.30, передает Euromag.

Каждый лот включает в себя от 5 до 10 чемоданов, иногда отдельным лотом становятся фотоаппараты или золотые сережки. По закону, забытые пассажирами вещи хранятся в аэропорту в течение 1 года, а потом могут быть проданы на аукционе, отмечает La Repubblica.

Аэропорт Фьюмичино полностью преобразился - аукцион собрал небывалое количество участников. Пенсионеры, торговцы и семьи приезжают, чтобы воспользоваться уникальным предложением.

«Это действительно выгодно, - говорит одна из покупательниц. - Вы когда-нибудь покупали 10 чемоданов за 100 евро? К тому же, внутри них одежда, игрушки и бижутерия. Я жду не дождусь, когда смогу продать все эти вещи на блошином рынке».

А на парковке около аэропорта начинается распродажа только что купленных вещей из забытых чемоданов. Обычные граждане становятся предприимчивыми продавцами и пытаются продать одежду, кошельки, салфеточки для стола.

Такой аукцион проходит в римском аэропорту впервые и впоследствии может быть организован вновь. По словам Джакомо Карлески, отвечающего за безопасность в аэропорту Фьюмичино, аукцион пользуется большим успехом.

«Мы хотели, чтобы распродажа забытых вещей длилась весь сентябрь, но благодаря популярности аукциона вскоре все вещи будут распроданы», - считает он.

Доходы от аукциона будут направлены в бюджет Национальной службы гражданской авиации Италии (Enac).