Работники фастфудов объявили забастовку

Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда с 7,25 до 15 долларов за час, а также отмены действующего в отношении работников фастфуда запрета на создание профсоюзов.

По словам организаторов акции протеста, в однодневной забастовке в Нью-Йорке 29 июля принимают участие несколько сотен человек. В конце июля — начале августа такие же акции протеста планируется провести в других городах США, передает Лента.ру.

Организаторы забастовки утверждают, что повышение минимальной заработной платы в сетях фастфуда приведет к созданию новых рабочих мест, особенно для подростков и ранее не работавших людей, что поможет экономике США быстрее преодолеть рецессию.

Пресс-службы Burger King и Wendy's, к которым Associated Press обратилось за комментариями в связи с акцией протеста, заверили, что соблюдают права своих сотрудников. Официальные представители McDonald's от комментариев отказались.